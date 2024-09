Stephanie Balduccini pede dispensa do Mundial de Curta

Stephanie Balduccini estava na lista de 12 atletas convocados pela CBDA para a competição mundial. Ela garantiu sua vaga na competição após fazer índice nos 200m livre no Troféu José Finkel, que aconteceu em agosto, logo após os Jogos Olímpicos de Paris-2024, em que a jovem atleta também esteve presente.

Nova lista

No próprio boletim de convocação, a CBDA informa que os clubes devem confirmar, ou não, a participação de seus atletas na competição até esta sexta-feira (20). Após as confirmações, a confederação irá emitir um novo boletim com a lista oficial com os novos nomes.

Sem Balduccini, a tendência é de que Fernanda Celidônio consiga um lugar na delegação brasileira, uma vez que ela fez índice nos 200m medley e era a primeira fora da convocação por conta do limite de 12 atletas imposto pela CBDA.

Além de Stephanie Balduccini, estão na lista inicial de convocados para o Mundial de Budapeste: Mafê Costa (400m livre), Guilherme Caribé (100m livre), Beatriz Dizotti (1.500m livre), Caio Pumputis (100m medley), Letícia Romão (1.500m livre), Guilherme Costa (400m livre), Kaique Alves (200m livre), Guilherme Basseto (50m costas), Nick Albiero (200m borboleta), Leonardo Santos (100m medley) e Gabrielle Roncatto (800m livre).