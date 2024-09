Mathieu Desnos vai à semi do K1 na Copa do Mundo Final

Pepê Gonçalves, por outro lado, não teve um bom desempenho na primeira descida. Ele tocou em duas balizas e perdeu outra, o que fez com que tivesse 54 segundos de penalidade. Ele marcou 143s61 e ficou em 57º lugar. Por isso, precisou realizar a segunda descida para tentar pegar uma das dez últimas vagas para a semifinal. O paulista marcou 94s43, com toque na baliza, e terminou em 12º lugar, não avançando.

Entre as mulheres, Omira Estácia Neta foi a 29ª colocada na primeira descida, após ter dois erros em sua descida, marcando o tempo de 114s28. Diferente do masculino, somente as 20 primeiras canoístas da volta inicial avançaram para a semifinal. Ela precisou realizar uma segunda descida, em que teve três toques nas balizas, anotou o tempo de 117s21 e terminou na 17ª colocação, também sendo eliminada.

Ana Sátila segue no Brasil

Ana Sátila, principal atleta da canoagem slalom brasileira da atualidade, segue sem competir desde os Jogos Olímpicos de Paris-2024 - quando conseguiu três top-8. Ela teve um período de férias logo após o megaevento e já retomou os treinamentos no Brasil. Após descobrir uma lesão crônica no ombro, passou a realizar fortalecimento e acompanhamento fisioterapêutico.