CBDA define 12 convocados para o Mundial de Piscina Curta

Os nomes escolhidos

Maria Fernanda Costa, a Mafê, foi quem teve o melhor desempenho geral. Ela marcou 3min59s33 nos 400m livre, novo recorde sul-americano, que lhe daria o oitavo lugar do ranking desta prova em 2022, de acordo com o portal Best Swimming. Guilherme Caribé fez 45s78 nos 100m livre, ficando em nono lugar na lista, enquanto Beatriz Dizotti anotou 14min53s25 nos 1.500m livre - outro recorde sul-americano -, em que teria ficado em décimo lugar há dois anos.

Completam os convocados: Caio Pumputis (12º lugar nos 100m medley, com 52s06), Guilherme Costa (13º lugar nos 400m livre, com 3min39s80), Letícia Romão (14º lugar nos 1.500m livre, com 16min00s14), Stephanie Balduccini (15º lugar nos 200m livre, com 1min54s76), Kaique Alves (17º lugar nos 200m livre, com 1min43s00), Guilherme Basseto (18º lugar nos 50m costas, com 23s15), Nick Albiero (19º nos 200m borboleta com 1min52s33), Leonardo Santos (19º lugar nos 100m medley, com 52s56) e Gabrielle Roncatto (21º lugar nos 800m livre, com 8min25s36).

Ainda segundo o Best Swimming, houve um empate triplo pela 12ª vaga. Além de Gabrielle Roncatto, Fernanda Celidônio (200m medley) e Marco Antônio Ferreira Jr. (100m livre) fizeram tempos que lhe dariam a 21ª colocação do mundo em 2022. Seguindo os critérios de desempate, Gabi teve melhor índice técnico no Troféu José Finkel, com 843 pontos, e conquistou a vaga.

Geral sobre a competição

Esta será a 17ª edição do Mundial de Natação em Piscina Curta. O Brasil acumula 56 medalhas na história da competição, com 24 ouros, nove pratas e 23 bronzes. O país aparece em sétimo lugar no quadro geral de medalhas. Os Estados Unidos lideram, com 154 ouros e 381 medalhas. Na última edição, o Brasil conquistou um ouro com Nicholas Santos, nos 50m borboleta.