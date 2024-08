Surpreso com convocação, Carlão sonha com pódio na estrada

Apoio da "segunda família"

O atleta teve muitos questionamentos, mas recebeu suporte de sua equipe técnica e, no fim, foi convocado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). "Eu falei: 'será que eles vão acreditar em mim e me dar mais essa chance?' Mas eu não tenho nem o que dizer do meu grupo do paraciclismo brasileiro, da comissão técnica, do mecânico, dos meus treinadores, porque pra mim eles são minha segunda família. Eles me abraçam de uma forma que eu não sei falar em palavras tudo que fazem por mim", falou.

"Esses caras estão acompanhando desde o início e eles acreditam em mim. Só que até eu estava um pouco desacreditado. 'Será que é uma fase? Será que o Carlão não vai mais?' E eles me deram mais essa oportunidade. Eu estou aqui, vou dar o meu máximo e, independente do resultado, vou entregar tudo que eu tenho para poder deixar também essas pessoas que acreditam em mim, satisfeitas. É isso que me deixa surpreso, deles acreditarem de novo em mim. Não que eu não mereça, mas me surpreendeu, uma coisa interna minha mesmo, sabe?", completou.

Próximas missões

Em Paris-2024, Carlos Alberto Soares competiu na prova da perseguição individual 3.000m da classe C1 e ficou em sétimo lugar na qualificatória, com 4min18s908, não conseguindo um lugar as finais. Seu foco maior passa a ser daqui em diante, nas provas de estrada, em que ele tem melhores resultados internacionais - incluindo medalhas em Mundial e Copa do Mundo - e pode lutar por um pódio. Ele disputará o contrarrelógio C1 em 4 de setembro e participará da prova de resistência C1-3 no dia 7.