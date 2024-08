Brasileiros terminam etapa de ranqueamento na 11ª posição

Ainda entre as mulheres, Sarka Pultar Musilova, da República Tcheca, somou 659 pontos e registrou o novo recorde mundial, superando os 657 da britânica Jessica Stretton alcançados em 2017 em Pequim. A atleta tcheca foi medalha de prata em Tóquio-2020 no W1 feminino do tiro com arco e busca subir ao topo do pódio em Paris-2024. A segunda colocada na fase de ranqueamento foi a chinesa Chen Minyi, com 650, sua melhor marca pessoal. Ela é a atual campeã paralímpica e bronze no Mundial de 2023.

Juliana vai disputar uma vaga nas quartas de final dos Jogos Paralímpicos Paris-2024 contra a britânica Vitoria Kingstone, no sábado (31), às 4h34 (horário de Brasília).

Recorde Paralímpico no masculino

No masculino, Eugênio esteve entre os 13 atletas que competiram na classe W1 do tiro com arco nos Jogos Paralímpicos Paris-2024. Em seu primeiro disparo, o brasileiro acertou o dez no alvo. No primeiro tempo foram mais seis flechadas com pontuação máxima em um total de 317 pontos. A participação dele foi bastante homogênea, pois anotou 310 na segunda etapa da prova, com mais três miras certeiras, sendo a última delas na última rodada.

O melhor arqueiro no ranqueamento foi o chinês Tianxin Zhang, novo recordista paralímpico com 674 pontos, deixando para trás os 661 do turco Nihat Turkmenoglu, marca de Tóquio-2020. O segundo foi Bahattin Hekimo?lu, da Turquia, que fez 661 pontos e é o atual medalhista de bronze paralímpico e de prata do Mundial. David Drahoninsky, da República Tcheca, foi o terceiro colocado desta etapa, com 657 pontos. Ele briga pelo bicampeonato, já que ganhou o ouro na edição da capital japonesa.

Eugênio enfrenta por uma vaga nas quartas de final dos Jogos Paralímpicos Paris-2024 o estadunidense Jason Tabansky, no domingo (1/9), às 5h08 (horário de Brasília).