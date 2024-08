Rogério de Oliveira e Duda: casal brasileiro na Paralimpíada

Paris - Nada mais romântico que estar com o seu amor em Paris! Mais ainda, quando é possível viver o amor e ainda buscar o sonho paralímpico. Essa é a vida de Rogério Oliveira, do badminton, e Edwarda Oliveira, do vôlei sentado. Apesar de terem tentado vaga para competir juntos, os namorados conseguem vivem sonho paralímpico na capital do amor.

Badminton junta casal em quadra

Aos 25 anos, Duda já é veterana em Paralimpíadas, com dois bronzes no currículo, na Rio-2016 e em Tóquio-2020 pelo vôlei sentado. Mas para o ciclo 2024 ela também disputou torneios no badminton e obteve bons resultados. O destaque foi o título parapan-americano ao lado de Rogério nos Jogos de Santiago-2023.

Porém, a vaga paralímpica não foi possível nas duplas. Assim, Edwarda foi convocada para a seleção de vôlei sentado, que busca repetir os bons resultados do ciclo. O Brasil chega como forte candidata ao ouro por ter sido campeão mundial em 2022. Para a paranaense, a edição de Paris-2024 é ainda mais especial por estar junto com o namorado Rogério. "É a realização de um sonho estar nos Jogos com ele. Estamos aqui para quebrar barreiras. Para a gente é maravilhoso poder 'trabalhar' juntos", explicou empolgada ao Olimpíada Todo Dia em entrevista exclusiva.