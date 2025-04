Rafaela Silva recomeça em nova categoria e explica por que segue no judô

A brasileira disputou quatro Grand Slams e um Grand Prix desde as Olimpíadas, mas nunca passou da segunda luta. "Eu não tinha pontos, então caí em lutas duríssimas, perdi para duas campeãs do mundo, duas japonesas, mas isso só me mostra que eu tenho que trabalhar ainda mais para buscar os meus objetivos", contou Rafaela.

Rafaela tem pouco mais de uma semana para aprimorar sua luta e buscar a primeira medalha internacional na nova categoria. O Pan-Americano acontece entre 25 e 27 de abril, em Santiago, no Chile.

Motivação e nova geração

As arquibancadas cheias e o carinhos dos fãs conduzem Rafaela neste novo desafio: "As pessoas sempre perguntam por que eu ainda estou lutando, já que eu ganhei Mundial, Olimpíada, e uma das coisas que mais me motiva é entrar nas competições, ver as pessoas gritando o meu nome, os olhos das crianças querendo uma foto, querendo um autógrafo, é o que me motiva ainda a seguir lutando".

Esse lado "mais leve" da campeã olímpica, porém, fica do lado de fora do dojô. Uma vez lá dentro, é "briga, luta e entrega", além de resultados vindos no detalhe. Rafaela, por exemplo, só garantiu a vaga na seleção brasileira na luta de desempate contra Nauana, apos quatro minutos de "golden score" (tempo extra).