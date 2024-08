Campinas Basquete vence e mantém a liderança no Paulista

Três jogos e três vitórias! Este é o início de campanha do Campinas Basquete no Campeonato Paulista Feminino de Basquete. Nesta quarta-feira (28), a equipe campineira venceu o Bax Catanduva por 91 a 74 e se isolou na liderança da primeira fase do torneio. Mais tarde, foi a vez do Corinthians atropelar o São José por 79 a 44 e conquistar o primeiro triunfo na competição.

O Campinas Basquete foi até cidade de Ourinhos, no Ginásio José Maria Paschoalick "Monstrinho", para enfrentar o Bax Catanduva. A equipe da casa começou bem a partida e abriu 26 a 24 no primeiro quarto. No entanto, a equipe visitante se mostrou mais consistente no confronto e dominou as parciais seguintes. As duas equipes foram para o intervalo com o placar em 47 a 42 para os campineiros. Em seguida, a vantegem aumentou em três pontos, para 69 a 61. Por fim, o Campinas dominou a última parcial e fechou em 91 a 74.

O grande destaque da partida foi Ineidis Casanova, que anotou 28 pontos na partida, além de três rebotes e duas assistências. Outra jogadora do Campinas Basquete também brilhou. Iza Sangalli marcou um duplo-duplo com 18 pontos e 14 rebotes, além de oito assistências. Por outro lado, Brenda Barros e Amanda Oliveira lideraram o Catanduva em pontos no jogo, com 16 cada.