'Sonho em representar o Brasil desde que comecei a caminhar'

Orgulho verde e amarelo

Capitã da seleção em Tóquio e também agora em Paris, Rachel conta não ser de hoje a paixão pela camisa verde e amarela. "Perguntei pra minha mãe sobre desde quanto tenho sonho de representar nosso país e ela falou que foi desde que comecei a caminhar. Eu comecei a caminhar no meio de vergas da lavoura. Via um risco de avião no céu e falava pra minha mãe que um dia eu iria estar lá. Mal falava, mal caminhava e já falava em ser atleta", diz, emocionada e orgulhosa das origens. "Nasci na roça, me criei na roça. Até brinquei com as meninas que o Globo Rural me chamou para uma entrevista". Antes do rúgbi, a porta-bandeira do Brasil já havia tentado a sorte no futebol e chegou ser convocada para a seleção nas categorias de base.

A honra de empunhar a bandeira não deixou somente ela orgulhosa. "Pra minha família isso representa algo muito grandioso", diz. "Minha irmã me mandou uma mensagem, toda feliz: 'mana, porque você não me contou? Meu celular não para de tocar!". Por fim, Rachel Kochhann foi só elogios ao outro porta-bandeira da cerimônia de abertura, Isaquias Queiroz. "É um grande atleta, exemplar, acompanho a muito tempo. Tem uma história incrível, maravilhosa, espelho para muitos outros atletas de outras modalidades, não só a canoagem. É uma grande honra dividir com ele esse espaço".

E no campo?

Após a festa no Rio Sena, virá o torneio de rúgbi sevens dos Jogos, e Rachel vê a seleção como franca atiradora. "A Olimpíada pra gente é o momento de aproveitar e se divertir. A pressão está totalmente nos outros times. A nossa chave tem dois dos top quatro mundial". As Yaras, como são chamadas as atletas da seleção, estão no Grupo C ao lado da França, donas da casa e atuais vice-campeãs olímpicas, Estados Unidos e Japão. As anfitriãs fecharam a temporada como a terceira melhor equipe do mundo e os Estados Unidos vieram em quarto. As japonesas ficaram em nono, e o Brasil, em décimo.

As Yaras vêm num bom momento. Mantiveram-se na elite modalidade ao vencer quatro de quatro jogos que fizeram no final do semestre. A elite é bem seleta, com apenas doze equipes. A temporada teve outros momentos marcantes. Uma vitória sobre Fiji, a sexta melhor da temporada e medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, e a inédita classificação da equipe de XV para a Copa do Mundo. Como os nomes já indicam, no rúgbi XV as equipes jogam como quinze jogadoras cada. No Sevens, a modalidade olímpica, são sete pra cada lado.