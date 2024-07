Isaquias mira 2 medalhas e prevê: 'Acho que será uma grande Olimpíada para mim'

"Me sinto muito maduro e posso saborear o período olímpico mais do que antes. Acho que será muito bom em Paris, principalmente porque terei minha esposa e meus dois filhos ao meu lado me observando de perto, algo que não pude ter em Tóquio. Terei mais energia enquanto lutar na água, sabendo que eles estarão bem ao meu lado", disse Isaquias.

Aposentadoria?

O baiano revelou que antes achava que Paris-2024 seria sua última participação em uma Olimpíada, mas, agora, a visão mudou. "O Isaquias de hoje é mais maduro. Agora sou pai de dois filhos, então acho que o foco mudou muito. Em Tóquio eu já era um grande nome na canoagem e agora sei que cresci muito. Sempre me esforço para me superar, para ser melhor hoje do que fui ontem. Eu pensei em Tóquio que Paris seria minha última Olimpíada, hoje acho que posso ir para Los Angeles. Fora da água, já estou pensando em arregaçar as mangas, investir no meu futuro e também pensar em como será a vida depois que eu terminar minha carreira de atleta."

Isaquias Queiroz também falou um pouco sobre seu treinamento, além de se mostrar confiante para Paris. "Estamos muito bem, muito preparados e totalmente focados em conquistar medalhas. Temos um plano com o técnico Lauro Pinda, uma metodologia de trabalho e seguimos firmes. Claro que é sempre preciso mudar ou melhorar e ele fez isso, mas seguimos um plano de trabalho que já deu resultados desde que comecei a treinar com Jesus Morlan. Acho que será uma grande edição dos Jogos Olímpicos para mim."

Ele quer mais!

Por fim, além de defender seu ouro olímpico no C1 1000, Isaquias Queiroz se juntará a Jacky Godmann na disputa do C2 500. "Queremos sempre o maior salto, e neste caso são dois ouros, em C1 e C2", disse Queiroz sobre suas ambições para Paris-2024.