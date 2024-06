Dallas Wings, de Stephanie Soares, perde para líder da WNBA

Teve Brasil em quadra nesta sexta-feira (31) pela WNBA, a liga profissional de basquete feminino dos Estados Unidos. Stephanie Soares entrou em ação pelo Dallas Wings no jogo contra o Connecticut Sun. Em uma partida decidida apenas nos minutos finais, o Sun ganhou por 74 a 72 para manter a invencibilidade na temporada. Com o resultado da partida, o Connecticut Sun segue na liderança da WNBA com sete vitórias e 100% de aproveitamento, enquanto o Dallas Wings está em oitavo com três vitórias e 50% de aproveitamento.

O Dallas Wings fez um bom início de jogo, dominando o primeiro quarto e vencendo a primeira parcial por 21 a 18. Mas no segundo e no terceiro período, o time do Texas caiu de rendimento no ataque e Connecticut conseguiu abrir 10 pontos de vantagem. Porém, Dallas voltou a crescer nos minutos finais do jogo, tirando a diferença do placar e entrou no minuto final vencendo por 72 a 71. Mas com uma bandeja e um lance livre convertidos nos últimos lances do confronto, o Sun conseguiu tomar a frente no placar e garantir sua sétima vitória na WNBA 2024.

Stephanie Soares começou a noite no banco de reservas, mas entrou em vários momentos da partida, jogando por 16 minutos. A brasileira anotou três pontos (em uma cesta do perímetro no último quarto) e ainda teve seis rebotes e quatro assistências na partida. A cestinha do jogo foi Brionna Jones, que anotou 22 pontos para o Sun, seguida por Arike Ogunbowale, que fez 21 para os Wings.