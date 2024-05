Seleção Brasileira celebra o Sul-Americano Sub-20 feminino

Fechou com chave de ouro! A Seleção Brasileira Sub-20 de futebol feminino encerrou, na madrugada desta segunda-feira (6), a sua gloriosa participação no Campeonato Sul-Americano de 2024. Campeão na última sexta-feira (3), o Brasil entrou em campo para jogar a última rodada do hexagonal final, e venceu por 2 a 0 a equipe do Peru. Os gols brasileiros foram marcados por Taylor Vogt (gol contra) e Vi Amaral.

A conquista da competição confirmou, mais uma vez, a hegemonia absoluta no continente. Isso porque, a Seleção Brasileira venceu todas as dez edições realizadas do Sul-Americano Sub-20 de futebol feminino. De quebra, o título também confirmou a vaga para a Copa do Mundo da categoria.

O jogo

Como nas partidas anteriores, o Brasil começou a primeira etapa com bastante intensidade e ofensividade. Livres, leves e soltas, as Guerreiras do Brasil criaram várias ocasiões de gol, enquanto as jogadoras peruanas não conseguiram finalizar uma única vez na direção da goleira Rillary.