Em final histórica, Sesi Araraquara vence a primeira Copa LBF

Depois do intervalo, o Sampaio continuou com a mesma garra de antes, o que fez o time maranhense virar a partida, deixando o placar em 49 a 41. E entrando no último quarto da partida, o Sesi foi encostando devagar, até que no último minuto, o jogo se transformou em uma verdadeira panela de pressão, pontos para os dois lados e a todo momento, tudo isso junto a torcida que não parava de gritar e comemorar. Mas, a heroína do título, Vitória Marcelino, deixou tudo para o final e em um ponto histórico, no último segundo, honrou o seu nome e deu a vitória e o título para o Sesi Araraquara, que se tornou o primeiro campeão da Copa LBF.

HEROÍNA DA NOITE

E a MVP não poderia ser outra, Vitória Marcelina, que, além de ser campeã, fez 26 pontos e 6 rebotes. Perguntada sobre a emoção dessa conquista, a camisa 22 respondeu: "Muito especial. Esse time tá de parabéns, um time que trabalha junto. A gente confiou, até o final, nos últimos segundos (risos). É muito especial esse título, a primeira Copa LBF. Estou muito feliz."