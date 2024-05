Roraimense e piauiense chamam atenção em Meeting Paralímpico

"Baixei bastante meu tempo nas provas. Estou muito feliz. Com as marcas de hoje, consegui me classificar para cinco provas da Fase Nacional das Paralimpíadas Escolares", disse a pequena roraimense, que já figurava no top-10 da temporada passada.

TERESINA

Já no Piauí, as principais atrações foram os competidores com deficiência intelectual, que conquistaram seus primeiros ouros. Disputado nas instalações da Universidade Federal do Piauí (UFPI), o Meeting Paralímpico contou com 99 atletas, sendo 76 deles deficientes intelectuais.

No meio desses esportistas, estava Aline Rakelly da Silva, 16, que disputou três provas, arremesso de peso F20, salto em distância T20 e 400 metros T20, válidas pelas Seletivas Estaduais das Paralimpíadas Escolares nesta manhã e, com 100% de aproveitamento, conquistou medalhas de ouro em todas. "O Meeting Paralímpico foi uma experiência inesquecível. Não só pelos resultados, mas pela oportunidade de conhecer pessoas legais. O que mais me deixou alegre foi ver o sorriso nos rostos de cada um dos presentes na competição. Esporte é vida.", disse Aline.