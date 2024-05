29 atletas paralímpicos de natação conseguem índice para Paris

Neste sábado (18), encerrou-se a primeira etapa do Circuito Nacional Paralímpico de natação, organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), e junto com ela chegaram ao final as Seletivas para os Jogos Paralímpicos de Paris da modalidade.

O Circuito foi organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e contou com a participação de 274 atletas de clubes de 16 estados e do DF (AM, BA, CE, ES, GO, MS, MG, PA, PR, RJ, RS, RO, RR, SC, SP e SE). E ao final, 29 nadaores, sendo 17 homens e 12 mulheres, conquistaram o índice para os Jogos.