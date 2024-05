Gabi Guimarães dá show e Ituano leva o bronze da Copa LBF

Na volta do intervalo, a diferença só aumentou. O que eram três pontos à frente, se tornaram 14 no terceiro período, um verdadeiro apagão do Santo André. Mas o time de amarelo não se retraiu e foi atrás do resultado, que chegou a ficar 61 a 60 para o Ituano faltando apenas 53 segundos para o fim da partida. Porém, mesmo com a pressão nos minutos finais, o rubro-negro soube se impor e acertou quatro lances livres a favor, dando números finais à ótima disputa de terceiro lugar, 65 a 60.

O Ituano deve muito da sua apertada vitória e medalha de bronze a Gabi Guimarães, que, sem novidades, foi a MVP da partida. A jogadora rubro-negra contou 17 pontos, 9 rebotes e uma assistência.

A próxima partida do Ituano será contra o Catanduva, dia 20/05, pela LBF. Enquanto o próximo compromisso do Santo André será contra o Campinas, dia 21/05, também pela LBF.