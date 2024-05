Atletas paralímpicos estão na final da 1ª Etapa do Nacional

Na semifinal, Daniele jogou contra Auricélia Nunes, que foi a segunda colocada no seu grupo. Dani venceu, de virada, por 2 a 1 após batalha bastante equilibrada, parciais de 17/21, 21/15 e 21/19, e avançou à final da 1ª Etapa Nacional de Parabadminton. Na disputa do título, a classificada para Paris-2024 enfrenta Ana Gomes, que derrotou Lucivânia dos Santos (21/5 e 21/4). Daniele e Rogério foram anunciados em Paris-2024 durante Etapa de Curitiba do Nacional de Parabadminton.

Finalista em casa

Atleta da casa, o vice-campeão mundial Vitor Tavares ficou em primeiro no seu grupo da classe SH6 masculina (para atletas com baixa estatura). Na semifinal, o curitibano ganhou de Dheyvid de Almeida por 2 a 0, com parciais de 21/6 e 21/5. Na final deste domingo (19) da Etapa de Curitiba do Nacional de Parabadminton, Vitor Tavares enfrenta Vinicius de Oliveira, que derrotou na semifinal Faltino Damasceno, igualmente em sets diretos: 21/14 e 21/15.

Primeiros campeões do evento

Em algumas provas, já estão definidos os medalhistas da 1ª Etapa do Nacional de Parabadminton. A primeira medalha de ouro saiu nas duplas mistas da classe SH6. A disputa foi em um grupo único com todas as quatro equipes se enfrentando. Com três vitórias, Cris Lourenço e Faltino Damasceno ficaram com o título. No jogo decisivo, eles venceram Dheyvid Almeida e Natália Xavier por 2 a 1, com parciais de 21/19, 22/24 e 21/19.