Tombos e acidentes tiram os brasileiros da briga no Mundial

Não foi um bom dia para os brasileiros que competiram neste sábado pelas quartas de final do Mundial de BMX. Dos quatro brasileiros que foram para a pista, três levaram tombos que os impediram de avançar: Paola Reis (Elite feminina), Guylhe Carneiro (Sub-23 masculino) e Thales Schuller (Júnior masculino). O único a completar sua bateria foi Pedro Queiroz (Elite masculino), mas ele terminou em quinto, apenas 163 milésimos atrás do quarto e só os quatro primeiros avançaram para as semifinais.

Júnior O primeiro a ir para a pista foi Thales Schuller, na categoria júnior, que tinha tudo para se classificar. Ele fazia uma excelente bateria e estava tranquilo no quarto lugar, mas, se empolgou com a possibilidade de ganhar uma posição, se chocou com o suíço Niels Appermont e caiu. Enquanto o adversário seguiu firme para terminar em terceiro e avançar para as semifinais, o brasileiro acabou fora da disputa. Sub-23 Já Guylhe Carneiro, na categoria sub-23, participou de uma bateria nas quartas de final em que quatro dos seis ciclistas se envolveram em acidentes. Mas o brasileiro foi o primeiro a sair da disputa. Logo depois da largada, ele perdeu o equilíbrio depois do primeiro obstáculo e espatifou no chão. Na sequência, três competidores se envolveram num acidente, que facilitou a vida do australiano Jordan Callum, que terminou em primeiro, e do holandês Jason Noordan, que ficou em segundo. Dos que caíram, aqueles que se levantaram mais rápido ainda conseguiram se classificar: o americano Patrick O'Brien e o neozelandês Jack Greenough. Weston Meurlot, dos Estados Unidos, acabou eliminado.