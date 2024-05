Bruno Lobo avança para a disputa por medalhas no Mundial

Com sua posição final, Bruno Lobo disputará a bateria de semifinal, contra Axel Mazella, da França, Lorenzo Boschetti, da Itália, e Toni Vodisek, da Eslovênia. Apenas o campeão da chave seguirá para a briga pelo pódio, onde já estão Maximilian Maeder e Riccardo Pianosi. Já na flotilha de prata do Mundial, o brasileiro Lucas Fonseca venceu suas duas últimas corridas e acabou como líder do grupo secundário do campeonato.

No feminino, Maria do Socorro Reis foi outra brasileira que competiu na flotilha de prata neste sábado (18). Com dois resultados dentro do top-20 geral, ela encerrou sua participação em 13º (com 261 pontos perdidos), sendo a segunda melhor sul-americana do torneio. A liderança do grupo ouro ficou com a francesa Lauriane Nolot (33), atual campeã mundial.