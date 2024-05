Balotelli quebra dois recordes pessoais no Meeting de Götzis

No início das provas do Meeting de Götzis de atletismo, na Áustria, o brasileiro José Fernando Ferreira, mais conhecido como Balotelli, quebrou duas marcas pessoais no torneio. Após cinco etapas, ele, que foi medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023, se encontra na 19ª colocação geral. A competição seguirá neste domingo (19), a partir das 6h05, no horário de Brasília-DF.

Seu primeiro recorde saiu na prova dos 100m rasos, onde Balotelli completou o percurso no tempo de 10s70 e venceu sua bateria. Mais tarde, ele ultrapassou seu melhor resultado no arremesso de peso, atingindo a distância de 14,58m. Além disso, o brasileiro também alcançou um season best no salto em distância, finalizando a disputa em 7,25m. Nas outras duas provas, José Fernando não teve o mesmo desempenho das disputas anteriores. No salto em altura, ele atingiu apenas 1,94m e ficou na 15ª colocação geral. Por fim, fechando o primeiro dia do Meeting de Götzis, Balotelli foi o 21º nos 400m rasos, com a marca de 51s58. Ao todo, o brasileiro possui 4059 pontos acumulados. O líder é o suíço Simon Ehammer, dono de 4601 pontos. Damian Warner (4585), do Canadá, e Ashley Moloney (4477), da Austrália, completam o pódio provisório em segundo e terceiro, respectivamente.