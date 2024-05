Edson Barboza batalha, mas sucumbe diante de rival invicto na luta principal UFC Vegas 92

Ativos, os atletas trocaram golpes contundentes na volta para o segundo round. Murphy encaixou um cruzado e o brasileiro respondeu com um chute baixo. Depois de acuar Edson com as costas na grade, o atleta britânico mergulhou nas pernas do rival. Atento, Barboza bateu no chão e logo se levantou, colocando o duelo de pé. Grogue, o brasileiro sofreu uma saraivada de golpes, mas resistiu até o soar do gongo.

Virtualmente atrás no placar, Edson começou o terceiro assalto marchando para frente, mas sendo recebido com diretos de direita de Murphy. O brasileiro seguiu apostando nos chutes, alternando entre linha de cintura e coxa do rival. Para esfriar o confronto, o jovem britânico buscou o jogo de clinch, mas viu Barboza se desvencilhar. Na reta final, Lerone acelerou o ritmo e, novamente, fez o brasileiro batalhar para se manter de pé.

Disposto a dominar o centro do octógono, Edson iniciou o quarto round trocando golpes francos com Murphy. Com um chute forte na perna, o brasileiro desequilibrou o oponente. Na longa distância, Barboza conectou um belo chute rodado na cintura de Lerone. Sentindo o bom momento do veterano, o jovem britânico travou o rival contra a grade nos segundos finais da parcial.

Mais inteiro fisicamente, Lerone tomou a iniciativa no quinto round com pisões no joelho do adversário. Sem o mesmo ímpeto, Edson foi alvo de inúmeros socos no rosto. Após desferir um bom chute rodado na linha de cintura, o brasileiro viu Murphy mergulhar em suas pernas para garantir a vitória na reta final do combate.

Confira abaixo todos os resultados do UFC Vegas 92:

Lerone Murphy venceu Edson Barboza por decisão unânime