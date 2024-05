Juliana Viana disputa final da Etapa de Curitiba do Nacional

As partidas deste sábado (18) definiram os finalistas das chaves de simples do Principal Masculino e Feminino da 2ª Etapa do Circuito Nacional de Badminton - Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI). Destaque para o duelo da única mulher classificada aos Jogos Olímpicos de Paris-2024 contra a líder do Ranking Nacional e ganhadora da 1ª Etapa de 2024. E Juliana Viana, que estará na Olimpíada, bateu Jeisiane Alves, por 2 sets a 0, parciais de 21/11 e 21/9.

"Estou feliz por ter me classificado para a final do meu último Nacional antes da Olimpíada. Joguei bem, mesmo com dor na canela. Trabalhei meu psicológico, não desisti, segui lutando por cada ponto e no final me dei bem, pois consegui ganhar. Estou contente por disputar a final contra a Sâmia Lima, que é uma das minhas companheiras de seleção", afirmou Juliana Viana. Ela é a maior candidata ao título da Etapa de Curitiba do Nacional de Badminton, disputada no clube Curitibano, em Curitiba, .

Na decisão da 2ª Etapa do Nacional de Badminton, Juliana Viana encara na decisão Sâmia Lima, 9ª do RN, que derrotou Maria Julia Nascimento, também em parciais diretas: duplo 21/14. "Joguei contra uma rival que já conheço do meu antigo clube, então sabia exatamente como ela joga. Foi difícil, mas fiz uma boa partida", disse Sâmia Lima que também comentou sobre a final. "A Juliana, obviamente, é a favorita da competição. Espero me movimentar bem", concluiu.