II Etapa da Copa Brasil de Canoagem: veja os medalhistas

Na categoria menor da Copa Brasil de canoagem velocidade, Adriana Jesus e Mateus Calegari levaram o K1 500m feminino e masculino, respectivamente. Enquanto isso, o ouro do K2 500m feminino ficou com Lorena Vitória e Izadora Christoni.

Mariangela Sousa, no feminino, e Vander Rogério, no masculino, ficaram com as medalhas de ouro da categoria máster K1 500m. No sênior, Maria Eduarda Bertoncello ficou com o ouro no K1 500m feminino e Ângelo Eduardo no masculino. No K2 500m, Kevin Jorge e Lucas Siqueira conquistaram a medalha mais pesada. E por fim na categoria, o C1 500m ficou com Milton Luz.

No último segmento deste sábado na Copa Brasil de canoagem velocidade, Luana Barbosa e Arthur Luciano levaram o ouro no cadete K1 500m. E nas duplas femininas, Júlia Nascimento e Ana Clara Silva ficaram em primeiro, e no masculino, Marcos Paulo Fernandes e Arthur Luciano conquistaram o ouro.