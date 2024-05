Luana Lira leva duas medalhas de ouro no Troféu Brasil

Já no masculino, João Felipe Margiotto, Caio Dalmaso, Miguel Cardoso, Rafael Max, Luís Felipe Moura e Rafael Borges competiram pelo ouro na final do trampolim de três metros masculino, que após acirrada disputa, ficou com Rafael Max que fez 369,85 pontos, seguido de Rafael Borges com 368,05 e Luís Felipe com 345.

SALTO SINCRONIZADO

Indo para a disputa do salto sincronizado, que também iniciou-se pelo feminino, todas as seis atletas da final do trampolim de três metros competiram novamente. Luana Lira fez a dobradinha e faturou novamente o ouro, mas dessa vez acompanhada por Anna Santos, que também levou duas medalhas para casa. Maria Luisa e Heloá Camelo ficaram com a prata, enquanto Débora Ciocler e Bruna Ravelli terminaram com o bronze.

Os melhores saltadores do Brasil estão em ação entre os dias 15 e 19 de maio em busca de vagas para o Campeonato Sul-americano de Esportes Aquáticos, que acontece em Cali (Colômbia), de 23 a 27 de setembro de 2024.