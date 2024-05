Felipe Gomes falha na luta pelo bi e é bronze nos 400 m T11

Medalha de ouro no ano passado em Paris, Felipe Gomes ficou perto do bicampeonato dos 400 m T11 do Mundial de atletismo paralímpico, mas perdeu ritmo no final, foi ultrapassado por dois concorrentes e acabou com o bronze. O campeão foi Chris Kinda, da Namíbia, enquanto o espanhol Eduardo Novas faturou a prata.

A prova aconteceu embaixo de chuva, mas Felipe Gomes deu a pinta de que poderia vencer. Medalha de bronze em 2019 e ouro em 2023, ele liderou a prova por pouco mais de 300 metros. Na reta final, entretanto, Chris Kinda arrancou e pulou do terceiro para o primeiro lugar, enquanto o brasileiro perdeu ritmo e ficou atrás também do espanhol Eduardo Novas, que cruzou a linha de chegada em segundo lugar. Apesar do bronze, Felipe Gomes fez 52s65, sua melhor marca no ano. O vencedor Chris Kinda fez 52s35. "Foi uma prova dura, sabia que ia ser difícil. Entrei disposto a dar o meu melhor e me esforçar até o final. Graças a Deus consegui ficar no pódio. E agora vamos trabalhar para a Paralimpíada", prometeu Felipe Gomes.