Orlando Luz para no quali do Challenger de Mauthausen

Orlando Luz esteve em quadra na manhã desta segunda-feira (6) para a disputa do qualificatório do Challenger de Mauthausen, na Áustria. O tenista brasileiro enfrentou o alemão Mats Rosenkranz, mas perdeu o confronto por 2 a 0 (6-7 e 5-7). Com a derrota, Luz não se classificou para a chave principal da competição.

O tenista do Brasil começou a trajetória na Áustria no domingo (5), na primeira rodada do qualificatório. Por lá, Orlando Luz (atual 359º do ranking ATP) enfrentou outro alemão, Peter Heller, número 540 do ranking mundial. Em partida que durou quase duas horas e meia, Orlandinho venceu o confronto de virada por 2 a 1, com parciais de 4-6, 7-5, e 6-3.

Nesta segunda-feira, então, Orlando Luz enfrentou o Mats Rosenkranz (447º) valendo a vaga na chave principal do Challenger de Mauthausen. No entanto, o brasileiro não conseguiu superar o adversário e perdeu por 2 a 0. Apesar da partida ser definida em dois sets, o confronto durou duas horas e onze minutos, o que mostrou a grande disputa por cada ponto no jogo. No entanto, o tenista alemão soube fechar bem os sets e venceu o primeiro no tie-break (7-5), e o segundo com uma quebra de serviço no último game.