Nadadora mira útimo desafio antes de Paris após ter sido voluntária no RS

Viviane Jungblut, passo a passo, retorna à rotina. Após ajudar nos resgates em meio às enchentes no Rio Grande do Sul, a nadadora do Grêmio Náutico União está no Rio de Janeiro em preparação para a próxima etapa da Copa do Mundo de Águas abertas, mas não esquece o que viveu nas últimas semanas.

Estamos indo um dia de cada vez. O importante é todo mundo estar bem, em segurança para retomarmos a nossa rotina aos poucos e ajudar a reconstruir a nossa cidade. Penso isso e continuo ajudando, mesmo de longe.

Ajuda às vítimas

Viviane Jungblut esteve na linha de frente na ajuda às vítimas das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul. Ela auxiliou as pessoas que chegavam ao ginásio do GNU, que foi utilizado como abrigo.