Saiba onde assistir São Paulo x Minas pelas quartas NBB

Depois de perder a primeira partida do playoff de quartas de final do Novo Basquete Brasil 2023/24 (NBB), o São Paulo recebe o Minas Tênis Clube nesta segunda-feira (6). O confronto será realizado no Ginásio do Morumbi e está marcada para 20h. Os duelos nesta fase são em melhor de cinco jogos e o Tricolor entra em quadra para empatar a série. Já o clube minastenista quer ampliar a vantagem. Esse embate você poderá assistir ao vivo na ESPN (canal por assinatura) e no NBB BasquetPass (pay-per-view).

Na primeira partida, na Arena UniBH, em Belo Horizonte, o Minas venceu o São Paulo pelo placar de 84 a 59 e saiu em vantagem na série de quartas de final do NBB. Quem liderou o time minastenista na vitória foi o argentino Franco Baralle, autor de 25 pontos, cinco assistências, três rebotes e um roubo de bola. Do lado Tricolor, destaque para o estadunidense Tyrone Curnell, que anotou 17 pontos e três rebotes.

Na fase de classificação os visitantes se deram melhor. No turno, no Ginásio do Morumbi, o Minas ganhou por 83 a 75. O cestinha naquele dia foi armador argentino da equipe mineira Franco Baralle com 18 pontos. No São Paulo, os maiores pontuadores foram o pivô Ansaloni e o ala estadunidense Bennett, ambos com 13. Na ocasião, o clube minastenista construiu jogo consistente e venceu por causa do bom aproveitamento na bolas de três pontos.