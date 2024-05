Leclerc faz a pole para o GP de Mônaco e ajuda a manter recorde de Senna

O GP de Mônaco acontece neste domingo (26), às 10h (de Brasília).

Q1

A Mercedes surpreendeu e conseguiu um ótimo desempenho no Q1: George Russel fez a volta mais rápida com 1m11s492 e Lewis Hamilton foi o terceiro. Piastri, da McLaren, também fez um bom Q1 e foi o segundo mais rápido.

Outra surpresa foi a eliminação de Sergio Pérez no Q1. O piloto da Red Bull Racing ficou entre os piores desde o início do Q1 e contava com sua última volta para seguir vivo. No entanto, não conseguiu melhorar o desempenho e foi eliminado em 18º.

Em entrevista à Band, Pérez disse que não conseguiu aquecer seus pneus durante o treino e isso prejudicou sua performance.

Os eliminados do Q1: Fernando Alonso, Logan Sargeant, Sergio Pérez, Valtteri Bottas e Guanyu Zhou.