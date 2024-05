Thalita Simplicio e Jerusa Geber fazem dobradinha em Kobe

Thalita Simplicio e Jerusa Geber fizeram dobradinha nos 200m T11, em uma prova que teve o recorde mundial quebrado na manhã deste sábado (25). As brasileiras ficaram com a prata e o bronze, respectivamente, no último dia do Mundial de Atletismo Paralímpico realizado em Kobe, no Japão. O ouro ficou com a chinesa Lui Cuiqing, com a marca de 24s36.

Esta é a segunda medalha conquistada pelas brasileiras na competição. Thalita havia faturado o ouro nos 400m T11, enquanto Jerusa venceu a prova dos 100m T11. A acreana de 42 anos aumentou a vantagem como a brasileira que mais conquistou medalhas em mundiais paralímpicos. Este foi o 11º pódio de Jerusa, que foi a porta-bandeira da delegação brasileira neste Mundial.

Mais dois bronzes

Pouco depois da dobradinha verde e amarela foi a vez de Lorraine Aguiar conquistar uma medalha. Ela ficou com o bronze nos 200m, com a marca de 24.40. Ela já havia faturado duas pratas, nos 100m e nos 400m T12, para deficientes visuais.