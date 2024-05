Rotatividade de Bernardinho funciona em jogo contra a Sérvia

Bernardinho tem feito muitos testes ao longo da primeira semana da Liga das Nações de vôlei masculino. Em três partidas já realizadas até aqui, o treinador escalou a seleção brasileira de três formas diferentes. No último jogo, contra a Sérvia, ele promoveu três jogadores à equipe titular pela primeira vez: Judson, Maurício Borges e Cachopa, que tiveram papéis importantes na vitória verde-amarela por 3 sets a 1.

Judson fez sua estreia na VNL, após não ter sido relacionado contra Cuba e ter ficado no banco de reservas contra a Argentina. O central, que fez dupla com Lucão na equipe principal, anotou 11 pontos e foi o maior bloqueador da partida, com quatro acertos. Além disso, marcou um belíssimo ace no terceiro set. Ele comentou sobre a boa atuação na partida e a ansiedade que antecedeu sua estreia.

"Confesso que não tem como não sentir aquele frio na barriga. Estou diante de uma torcida apaixonada, um ginásio tão histórico não só para nosso esporte, mas pra vários esportes, para o nosso país. Mas eu tentei ao máximo controlar as emoções para dar o meu máximo e contribuir dentro de quadra. A gente teve dificuldade dentro do jogo, mas a gente soube se reinventar. Estou feliz de já ter estreado na Liga das Nações. Espero seguir numa crescente junto com o meu time", disse Judson.