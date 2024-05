Lucas Verthein fica em 13º na Copa do Mundo de Lucerna

O remador Lucas Verthein fechou a participação na Copa do Mundo de Remo de Lucerna, na Suíça, neste sábado (25). Ele ficou na 13ª colocação geral da segunda etapa do torneio ao vencer a Final C do Single Skiff, com o tempo de 6min50s00.

O brasileiro disputou a bateria contra Niels Torre, da Itália, que chegou em segundo lugar, com 6min51s12, além do tunisiano Mohamed Taieb, que foi o terceiro colocado ao terminar a prova em 6min52s75. Também participaram da disputa Michael Knippen, dos Estados Unidos, e Reidy Cardona, de Cuba. O lituano Dobydas Nemeravicius foi desqualificado.

Na primeira etapa da Copa do Mundo de Remo, em Varese, na Itália, Lucas Verthein terminou no Top 10 na categoria Single Skiff, chegando às semifinais e figurando no nono lugar geral.