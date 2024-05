Rodrigo Parreira e Aser Ramos fazem dobradinha em Kobe

João Victor Teixeira ficou em quinto lugar na final do lançamento de disco f37. Ele conseguiu 51,55m na sua melhor tentativa, fazendo a sua melhor marca no ano. O ouro ficou com Kudratillokhon Marufkhujaev, do Uzebquistão, com um lançamento de 54,11m. A prata foi para o venezuelano Edwars Varela (52,17m), enquanto o bronze ficou com o japonês Shimbo Yamato (52,13m).

Eliminatórias

Cinco brasileiros correram em provas eliminatórias nesta sessão. O recordista mundial dos 100m T63 (deficiência nos membros inferiores) Vinicius Rodrigues ficou em segundo lugar na sua série das eliminatórias com 12s46, classificandos-se para a final.

Nos 200m T12 (deficiência visual), Lorraine Aguiar foi a mais rápida e venceu a sua bateria com 25s09. Esse é o melhor tempo da carreira da atleta. Ketyla Teodoro foi a quarta colocada na sua série, com 26s74, não conseguindo a classificação para a final. Na mesma prova, mas na classe T47 (deficiência nos membros superiores), Fernanda yara ficou em terceiro lugar na sua bateria com 25s59 e passou para a final, assim como Maria Clara Augusto que também foi a terceira na sua série com 25s69.