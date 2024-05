Brasileiro de Hóquei: Carioca amassa Interlagos por 8 a 1

Neste sábado (25), no regional do Campeonato Brasileiro de Hóquei sobre a Grama, na categoria adultos, para a região sudeste, o Germânia bateu o Hockey Rio por 2 a 1. E, no grande jogo do dia, o interlagos não conseguiu ver a cor da bola na goleada de 8 a 1 sofrida pelo Carioca.

GERMÂNIA 2X1 HOCKEY RIO

No final do segundo tempo, o Germânia atacou pela esquerda, mas Lucas Dantas, finalizou a jogada pela direita, abrindo o placar para o precursor clube carioca. Já nos primeiros minutos do terceiro tempo, Luciano Rodrigues foi oportunista e, dentro da área, desviou o trajeto da bola para o fundo do gol.