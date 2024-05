United aproveita falhas do City, segura pressão e vence Copa da Inglaterra

O treinador do United será demitido mesmo após o título. O clube já informou que ten Hag deixaria o cargo ao fim da temporada mesmo vencendo a Copa da Inglaterra.

Como foi o jogo

As jogadas de contra-ataque do United mataram a estratégia do City. Muito organizados, os Red Devils ainda contaram com a desatenção na defesa adversária para marcar duas vezes na primeira etapa.

O primeiro chute a gol do City no jogo veio somente aos 36 minutos. Apesar de ter mais posse de bola, a zaga do United bloqueou as tentativas antes de levar perigo para Onana.

Guardiola mexeu no time no intervalo e tirou De Bruyne no começo do segundo tempo. O belga, um dos destaques no título da Premier League na temporada, não apareceu em campo.

Doku e Álvarez, apostas de Pep para mudar o jogo, tiveram chances claras de marcar. Os jogadores ficaram devendo no toque final, enquanto jogadores importantes como Bernardo Silva continuavam apresentando um jogo ruim.