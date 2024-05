Malmö Cup: Brasil enfrenta bicampeãs paralímpicas na semi

A Seleção Brasileira feminina de goalball se classificou para a semifinal da Malmö Cup, na Suécia, ao vencer seus dois últimos duelos da fase de grupos, neste sábado, contra China (4 a 1) e Fifh Malmö (11 a 4), um time local que conta com atletas suecas e dinamarquesas. Com isso, a equipe treinada por Alessandro Tosim ficou na segunda colocação do Grupo B, com a mesma pontuação das chinesas, mas saldo de gols inferior. Amanhã, na semi, a adversário do Brasil será a Turquia, atual bicampeã paralímpica e campeã mundial, a partir das 4h35 (de Brasília), com transmissão ao vivo NESTE LINK. O outro duelo valendo vaga na decisão reunirá China x Japão. Os confrontos pelo bronze e ouro acontecerão mais tarde, às 8h55 e 10h, respectivamente.

A campanha As brasileiras somam três vitórias e uma derrota na Malmö Cup que serve de preparação aos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 - sete das oito equipes que disputarão o torneio de goalball na capital francesa estão reunidas na Suécia. Confira como ficou a classificação do Grupo B, ainda sem um resultado de partida que será realizada mais tarde: "Estou muito feliz pelo resultado e é bom para nós, que estamos trabalhando forte para os Jogos Paralímpicos. Agora na semifinal, vamos entrar bastante concentradas e focadas para tentar o melhor resultado", disse a ala/pivô Geovanna, depois da segunda vitória brasileira na rodada, contra a Fifh Malmö. Dani Longhini, Jéssica e Kátia marcaram três gols cada. Moniza fez dois. Na vitória sobre as chinesas, foram três gols de Dani e um de Moniza. Nas duas partidas, o Brasil começou com Gaby no pivô e Dani e Moniza nas alas. E em ambas, as outras três atletas - Jéssica, Kátia e Geovanna entraram.