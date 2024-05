Pinheiros avança à final do Sul-Centro Americano de Clubes

Na outra semifinal, o Nacional, de São José-SC, que sedia a competição enfrentou o River Plate. Atual vice-campeão do Sul-Centro Americano, o time da Argentina. Logo no primeiro tempo, o River abriu cinco gols de vantagem e foi para o intervalo vencendo por 14 a 9. As argentinas seguiram na liderança na segunda metade do jogo e venceram por 24 a 18.

Atual bicampeão do Sul-Centro Americano de Clubes, o Pinheiros quer o seu terceiro título da "Libertadores do Handebol". No ano passado, o clube paulista enfrentou o River Plate em uma final extremamente equilibrada. A partida foi definida apenas no tempo extra, com o Pinheiros vencendo por 29 a 26.