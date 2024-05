Wallison Fortes fica com o ouro após punição a adversário

Wallison Fortes não pensou duas vezes antes de se jogar para conquistar a medalha de ouro nos 200m T64 no Mundial de Atletismo Paralímpico disputado em Kobe, no Japão. O brasileiro liderou boa parte da prova dedicada a atletas com amputação unilateral abaixo do joelho, realizada neste sábado (25). Ele foi ultrapassado nos últimos metros pelo italiano Francesco Loragno, que fez o melhor tempo pessoal ao cravar 22s97. Pouco depois da prova, o atleta europeu foi desqualificado por pisar na linha.

"Foi uma bela estreia em Mundiais. Não é mérito só meu. É de toda a equipe. Foi um momento muito díficil, ver a nossa casa muito afetada pela chuva, meus pais passando por aquela situação. Mas isso me encourajou", desabafou o atleta que nasceu em Eldorado do Sul, um dos locais mais impactados pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Wallison chegou ao Mundial como detentos dos recordes brasileiros nos 100m, 200m e 400m T64. Ele concluiu a prova em Kobe com o tempo de 23s11. O pódio foi completado por Kengo Oshima, do Japão, além de Mitchell Joynt, da Nova Zelândia.