Duda Sampaio brilha e Corinthians segue invicto no Paulista

A meia Duda Sampaio, jogadora do Corinthians e da seleção brasileira, foi a grande destaque do confronto com dois gols marcados. A ponta Jaque anotou o terceiro do clube alvinegro, enquanto a zagueira Débora descontou a favor do Massa Bruta. Com o resultado, o Timão dormirá na liderança isolada do Paulista, com seis pontos conquistados. O Red Bull Bragantino, por sua vez, aparece em sexto lugar.

Sobre a partida

O duelo começou em um ritmo morno, com poucas chances para os dois lados. Jogando em casa, o Red Bull Bragantino teve mais ímpeto ofensivo, principalmente pelo lado esquerdo, assustando no jogo aéreo. Aos poucos, o Corinthians foi anulando o adversário e se soltando na partida. Na marca de 25 minutos, a lateral-esquerda Yasmin arriscou de longe, a goleira Alice deu rebote e ainda defendeu a sobra da atacante Vic Albuquerque, mas a bola caiu nos pés da meia Duda Sampaio, que mandou para as redes.