Copa do Mundo MTB: veja posições dos brasileiros neste sábado

XCC MASCULINO

Já nos homens, o brasileiro Ulan Galinski terminou em 30°, com o tempo de 19:49, porém com 15 segundos a mais que o vencedor Victor Koretzky, da França. Fechando o pódio, o americano Christopher Blevins e o suíço Thomas Litscher ficaram com a prata e o bronze, respectivamente.

XCO SUB-23 FEMININO

Na categoria para as mais novas, o pódio foi fechado com Isabella Holmgren (Canadá), Madigan Munro (EUA), Olivia Onesti (França), com o ouro, a prata e o bronze, respectivamente. Enquanto isso, a brasileira Giuliana Morgen, finalizou em 19º entre as 71 competidoras.

XCO SUB-23 MASCULINO

Finalizando o dia dos brasileiros no MTB, Alex Junior Malacarne chegou perto de entrar no pódio, mas acabou em 6º. O americano Riley Amos, que ficou com o ouro, o francês Luca Martin, que ficou com a prata, e o outro americano Bjorn Riley, que finalizou com o bronze, fecharam a trinca mais bem colocada na disputa.