Jennyfer Parinos vence seletiva e vai aos Jogos Paralímpicos

Já Cátia Oliveira, Joyce Oliveira, Bruna Alexandre e Evellyn Santos também confirmaram presença em Paris pela posição no ranking mundial, assim como Israel Stroh, este apenas em duplas.

''Estou muito feliz pela vaga. Consegui apresentar um nível mental muito forte nessa competição. Não foi fácil chegar até aqui, tive muitos momentos difíceis, de estresse, é uma competição de nível elevadíssimo. E poder garantir minha vaga em um torneio assim é a recompensa de tudo que precisei passar. Agradeço a todos que estiveram comigo e agora é me preparar da melhor forma para Paris!'', comemorou a brasileira.

Brasileiros ficam a uma vitória da classificação

Além do título na classe 9 feminina, o Brasil ainda levou quatro atletas para as finais da seletiva qualificatória, na Tailândia. Na classe 2, Guilherme Costa, 14º do mundo, ficou a uma vitória da vaga para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Na final contra o atleta da casa Thirayu Chueawong, 12º do ranking mundial, revés por 3 sets a 1.

O mesmo aconteceu com Fábio Silva na classe 3. O número 34º do ranking enfrentou o francês Sylvain Noel, 17º do ranking mundial. Na mesa, derrota do brasileiro por 3 sets a 0. Na classe 5, Lucas Arabian, 14ª posição do ranking, ficou com o vice-campeonato no duelo contra o número 4 do ranking: 3 sets a 0.

No feminino, Sophia Kelmer foi à final da classe 8 para enfrentar Elena Litvinenko, 17ª do ranking mundial. A brasileira foi superada por 3 sets a 0.