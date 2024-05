'Não tenho esperança, mas certeza. Irã vai mudar', diz atriz iraniana

Ainda que o discurso político paute o filme e a carreira de Rasoulof, é a história em sua dimensão humana que o interessa, os personagens e suas razões íntimas. "O mau no filme, o que me preocupa é o ser humano que faz o sistema sobreviver. O que me interessa é a motivação que os faz agir assim, por isso foco na questão psicológica. Como eles chegam neste ponto, como eles se tornam escravos do sistema. Como eles se convencem que devem servir ao regime. Meus anos de prisão me ajudaram a entender melhor estas pessoas", analisou.

De fato, é por meio da revolução que as filhas adolescentes provocam em sua própria família conservadora e religiosa que "The Seed of the Sacred Fig" fala da revolução de um país que, em uma medida temporal mais recente, começou no final de 2023 após a morte bárbara da jovem Jina Mahsa Amini, de 22 anos, presa e espancada por não usar corretamente o hijab.

Para Rasoulof, o filme não trata de criticar a religião em si, mas da "religião que funciona mais como uma autoridade política." "No meu filme o que vemos é doutrinação. No Irã você dá o seu cérebro a outra pessoa e a deixa ocupar sua mente. As pessoas querem transformar a religião em uma arma política e penetrar na mente das pessoas. O que elas querem é entrar na cabeça das pessoas para dominá-la. A república iraniana fez da população de refém", declarou.

Tal pensamento vai ao encontro do nome do filme, aliás. O mito do figo sagrado diz respeito a uma espécie de figo(ou "ficus") que é depositado na copa de outra árvore por pássaros. À medida que vai crescendo, vai estrangulando a árvore original, dominando até matá-la. A metáfora serve de paralelo com a cultura opressora e a visão de mundo conservadora de um governo teocrático, que não enxerga a possibilidade de haver modernização e, ao mesmo tempo, preservação de uma cultura milenar. Assim como Iman, o pai dessa família, um governo que tenta impedir que o país se insira em um contexto mundial em que principalmente a mulher ganhou mais liberdade, poder e direitos.

Favorito à Palma 2024, o longa, por sua urgência e sua narrativa habilidosa e ousada, não deve sair sem prêmios desta edição.