Vinicius Rodrigues fica sem medalha no Mundial de Kobe

Acidente antes do Mundial

Além sem treinar no início do ano por conta da participação no programa, Vinicius Rodrigues passou por um momento difícil no começo deste mês. Pouco antes de embarcar para o Mundial, ele sofreu um acidente de ônibus. No último dia 8, ele fazia uma viagem de Maringá, sua cidade natal, até Londrina. De acordo com o atleta, um automóvel entrou na frente do ônibus em que ele estava. O veículo capotou e ficou tombado no acostamento. Vinicius teve ferimentos leves.

https://youtu.be/rC05sNSinxA?si=1LOmXIj5XVzCYXH3

Arremesso de peso

Durante a prova disputada por Vinicius, o Brasil foi representado por Edenilson Floriani no arremesso de peso F63, para atletas com deficiência física de grau moderado em uma das pernas ou com ausência de pernas acima do joelho.



O atleta que foi bronze no Mundial de Paris, em 2023, desta vez não conseguiu um lugar no pódio. Ele ficou na quarta colocação, ao arremessar para 14m17, na sexta e última tentativa.



O ouro ficou com o britânico Aled Davies, com a marca de 15m60. Faisal Sorour (14m84), do Kuwait, e Palitha Halgahawela (14m27), do Sri Lanka, completaram o pódio.