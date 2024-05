Tivemos uma medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude. Quanto o Brasil se aproximou de alcançar uma medalha nos Jogos dos adultos?

Nicole: Estamos chegando cada vez mais perto a cada ciclo. O Skeleton é uma modalidade muito difícil de conseguir, porque, muitas vezes as melhores, nas Olímpiadas, muitas vezes não ganham. Lá são dois dias de competições, ao invés de quatro anos de temporada. Muitas coisas acontecem nesses dois dias que saem fora do controle. Medalha é um sonho de todo atleta, mas não é o que me motiva continuar e nem meu objetivo final. O que aprendi com a última edição é que qualquer coisa pode acontecer e, se o foco é só na Olimpíada, você gastou quatro anos de treinos e competições para um dia, que talvez saia do controle. A medalha seria um sonho, mas não meu objetivo.

O Brasil, nos esportes em geral, está chegando cada vez mais perto, temos mais atletas querendo representar o Brasil, como o norueguês do esqui alpino. Temos uma grande chance com ele. Das últimas temporadas para cá só vai aumentando o número de atletas. Não só para medalhas, mas a representação do Brasil já é muito legal.

Pelo seu histórico, hoje você foca só no Skeleton?

Nicole: Depois de tantos anos, eu aprendi que não dá para focar 100% só no Skeleton. Eu passei a temporada treinando duro, o verão inteiro, eu viajava, mas tinha que treinar, sacrifiquei várias outras atividades com receio de me machucar, nunca faltei em um treino fazia tudo que o treinador mandava e meu "push" não melhorou. Eu aprendi que preciso me divertir um pouco mais. No início, foi importante, pois tinha muito o que aprender, mas agora são acertos de detalhes. A base eu já tenho, não preciso desfocar, mas posso deixar outras coisas entrarem na minha vida. Temos um mês de pós-temporada para relaxar, tenho feito cross-fit, jogo vôlei de praia, beach tennis, escalar, tem sido muito divertido. Quando retornar aos treinos no verão (do hemisfério Norte), ainda pretendo fazer algumas dessas coisas e não estar tão rígida nos treinos.

Nesta quarta-feira (01) fez 30 anos da morte de Ayrton Senna. Você já correu com um capacete semelhante, sempre leva a bandeira do Brasil também. Quanto ele serviu de referência para você?

Nicole: Muito. Sempre tive o orgulho em representar o Brasil, mesmo morando fora. Sempre sou a primeira a falar que sou brasileira. Tendo essa representatividade, com o Senna, a onça, me traz muita alegria poder mostrar que sou brasileira. O Senna é uma inspiração para muitos. Tento representar o Brasil e dizemos que o Skeleton é a Fórmula 1 do gelo, então ele tem muita influência.