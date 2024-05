Flamengo vence com tranquilidade e sai na frente na semi do NBB

No primeiro jogo da série de semifinal do NBB, o Flamengo superou o Bauru Basket por 92 a 61, no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, e largou em vantagem no confronto. Ambos os times viajarão ao interior paulista para a disputa das duas próximas partidas, no Panela de Pressão. Na outra chave do torneio, o Sesi Franca bateu o Minas pelo placar de 87 a 63.

O principal pontuador do Mengão no duelo foi o ala-pivô Gabriel Jaú, com 19 pontos anotados. Além disso, ele marcou sete rebotes e incríveis cinco bolas recuperadas em 24 minutos em quadra. Outro destaque do lado carioca foi o ala-armador Didi, autor de 18 pontos e quatro rebotes. Já no Dragão, quem melhor desempenhou foi o estadunidense Jeremy Hollowell, com 17 pontos e 14 rebotes. Heptacampeão do NBB, o Flamengo tenta voltar à decisão da liga nacional, após ficar de fora da briga pelo título no ano passado. Na ocasião, o rubro-negro parou na semifinal, onde perdeu três confrontos para o São Paulo (placares de 80 a 72, 96 a 79 e 72 a 69). O Bauru, por sua vez, quer retornar à final depois de sete anos de jejum. Em 2024, a cidade vive uma temporada mágica. O Noroeste, clube de futebol, subiu para a elite do Campeonato Paulista da modalidade, enquanto o Sesi Bauru conquistou o título da Superliga Masculina de vôlei.