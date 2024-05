Paolla, Gagliasso, Winits e mais: os famosos com refúgios na natureza

A propriedade conta com um lago particular e é equipada com seis quartos, seis banheiros, academia, piscina e sauna.

Bruno Gagliasso nada em lago particular do Rancho da Montanha Imagem: Reprodução

João Vicente de Castro

Um dos criadores do Porta dos Fundos tem uma residência de 500 m² com vista para o Jardim Botânico no Rio de Janeiro.

À Casa Vogue, o ator detalhou sobre o ambiente: "Sou festeiro mesmo, e queria ter sala e varanda integradas, com uma circulação fluida que ligasse os ambientes internos e externos. Tudo com transparência e muito verde".