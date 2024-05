Felipe Okano avança ao mata-mata do WTT Youth de Platja D'Aro

O Brasil está classificado ao mata-mata do WTT Youth Contender de Platja D'Aro, na Espanha. Neste sábado (18), o jovem Felipe Okano disputou a fase de grupos da categoria Sub-15 e avançou à chave eliminatória do torneio. Ele voltará ao campeonato neste domingo (19), a partir das 5h, no horário de Brasília-DF.

No grupo 12, Felipe, número 371 do ranking mundial de jovens, venceu o espanhol Daniel Inchausti pelo placar de 3 a 1, com parciais de 11/7, 8/11, 11/8 e 11/5. Anteriormente, ele perdeu por 3 sets a 2 (11/5, 11/7, 6/11, 4/11 e 12/10) para Álvaro Gimeno, também da Espanha, número 415 do ranking internacional. Assim, o brasileiro garantiu a segunda colocação da chave e avançou para os 16 avos de final. Seu próximo adversário no WTT Youth Contender de Platja D'Aro será o italiano Nicholas Fama, top-300 do ranking de jovens. O duelo acontecerá neste domingo (19), às 5h. Quem vencer a partida enfrentará Aaron Sahr, de Luxemburgo, que folgará na primeira rodada por conta da campanha invicta na fase de grupos. Todo o mata-mata do evento ocorrerá no domingo, com a decisão marcada para às 12h, e será transmitido pelo canal no YouTube da Word Table Tennis (WTT).