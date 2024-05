Com Dudu e Bruno Rodrigues, mas sem Endrick, Palmeiras goleia o São Bento em jogo-treino

Sem compromisso pelo Campeonato Brasileiro neste final de semana devido à tragédia no Rio Grande do Sul, o Palmeiras volta a campo na quinta-feira, quando visita o Botafogo-SP, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, o time de Abel Ferreira venceu por 2 a 1, no Allianz Parque.

O jogo-treino



A partida foi disputada em três tempos de 35 minutos cada. O time que iniciou o jogo foi formado por Kaique; Garcia, Michel, Naves e Caio Paulista; Fabinho, Gabriel Menino, Luis Guilherme, Rômulo, Bruno Rodrigues e Dudu.

O primeiro gol saiu aos 15 minutos. Dudu ajeitou para Caio Paulista, que cruzou para Menino fazer de cabeça.

No segundo tempo, o Palmeiras teve: Weverton; Garcia, Luan, Naves e Caio Paulista (Vanderlan); Fabinho, Gabriel Menino (Jhon Jhon), Bruno Rodrigues, Luis Guilherme, Rony e Dudu.

O Palestra ampliou o placar aos cinco minuto, com Rony, após uma boa triangulação com Bruno Rodrigues e Luis Guilherme. O São Bento descontou aos sete, após contra-ataque. A reação, porém, foi interrompida por mais um gol de Rony, que recebeu na entrada da área, girou e finalizou o terceiro aos 31.