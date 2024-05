Ingrid Martins e Lechemia são vice-campeãs no WTA 125

Sobre a partida

O jogo foi bastante vantajoso para as adversárias, desde o primeiro set elas conseguiram ter o domínio da partida, fechando com 6/1. Em seguida, Ingrid e Lechemia conseguiram melhorar na segunda parcial, mas as rivais, em nenhum momento da partida diminuíram a atenção no set e levaram a melhor por 6/2.

Esse confronto final reuniu as duas duplas melhores ranqueadas na cidade italiana. Ingrid e a francesa estão como cabeças de chave 2, as tenistas da Rússia e Cazaquistão estão como número 1.