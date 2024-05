Acelgo conquista o título no Regional de futebol de cegos

A manhã deste sábado (18) foi histórica para o time goiano, eles conquistaram pela primeira vez o título do Regional Centro-Norte de Futebol de Cegos. A Acelgo-GO nunca havia chegado em uma final do campeonato. O jogo aconteceu no Ginásio Vera Cruz, dentro do Setor Militar Urbano (SMU), em Brasília (DF). Os donos da casa foram derrotados por 5 a 3 pelos goianos.

O destaque da partida foi o ala Marcos Rogério, o "Costela". Ele foi responsável por marcar três gols ao longo do jogo. As outras duas vezes foi Rayña e Francisco. Para a Uniace, os autores dos gols foi o Ailton, Victor Silva e Leandro Moreno.